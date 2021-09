Como, è così che si conserva il pesce che finisce nei nostri piatti? I dubbi del nostro lettore

Ci arriva oggi, 20 settembre una particolare segnalazione da parte di un nostro lettore che camminando in un quartiere di Como Nord ha notato, davanti a un cancello un pacco da consegnare e ...un pesce molto grande praticamente in strada. Il pesce era privo di qualsiasi imballaggio a parte la scatola di polistirolo che si è rotta o qualcuno avrà aperto!

In prossimità di questa merce in attesa di essere ritirata ci sono sia abitazioni che ristoranti ma chiaramente non è nostra competenza fare ipotesi in merito. Ma il dubbio al nostro lettore è venuto: e se quel pesce finisse nel menu' di qualche ristorante della via? In ogni caso sia che si tratti di una consegna a un privato o a un ristorante le norme igieniche vengono completamente a mancare. Il nostro lettore, molto indignato, che ha chiesto l'anonimato, sta comunque cercando di contattare la Asl e le autorità competenti per capire a chi fosse destinato il pesce così mal conservato.