A Como non hanno capito come funziona la nuova raccolta dei rifiuti

L'azienda Aprica dal 1° luglio gestisce i servizi ambientali a Como in ATI (associazione temporanea di imprese) con Acinque Ambiente ed Econord, a seguito dell’aggiudicazione del bando comunale, in sinergia con il Comune di Como. Nella conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Cernezzo nella mattina del 22 giugno sono stati anticipate e illustrate le novità del servizio raccolta rifiuti, compresi quelli che saranno potenziati. Nonostante la divulgazione di queste nuove norme (qui un riassunto) sono in tanti a non aver "metabolizzato" il cambiamento e che continuano a mettere fuori i rifiuti seguendo il calendario vecchio. Il risultato? Molti sacchetti per strada.