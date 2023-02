Como centro storico: no ai pannelli solari, sì alla mega antenna

La mega antenna è oramai parte del paesaggio per chi vive in centro storico. A segnalarcela lo scorso agosto il nostro lettore Marcello che spiegava come fosse stata posta sopra un palazzo d'epoca del 1900 "distruggendo il tetto per rinforzare la base come si vede dalla mia foto. Il comune dice tutto bene, che non ci sono proteste e che è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica.

A parte l'enorme impatto ambientale (questa é il doppio di quella che esisteva prima), mi sembra anche che nessun condomino sia stato avvertito (io sono un condomino) e ci siamo svegliati con questa gigante antenna davanti alle nostre finestre. Stupro al paesaggio di Como".

Oggi ci arriva una nuova segnalazione che in un certo senso riguarda anche la mega antenna, mai "digerita" da chi vive in zona:

"Buongiorno, ho chiesto di mettere dei pannelli solari e me li hanno vietati mentre in centro storico è presente un'antenna pericolosissima, oltre che non bella da vedere".

Insomma sì alle antenne giganti, no ai pannelli solari.