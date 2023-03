Como, quando la multa conviene: le macchine (con permesso di 45 minuti) parcheggiate per intere settimane

I parcheggi sono sempre un argomento controverso per quanto riguarda la città di Como, e non si tratta solo di auto a targa ticinese ma anche di residenti. A farci questa segnalazione, con tanto di foto, il nostro lettore Giovanni che aggiunge anche alcune importanti considerazioni:

"Basta fare un giro in centro dopo le 19.30 per assistere all'abuso dei permessi per auto in ztl (in realtà anche durante il giorno, questa fascia oraria è però preferita da svizzeri e non residenti). Mi spiego: ci sono decine di auto con permesso valido per la sosta di 45 minuti o solo transito (se hai un garage), parcheggiate per intere giornate in centro storico. Alle volte restano in sosta per interi weekend o addirittura settimane, non essendo prevista la rimozione forzata se la cavano con qualche multina da 29 euro al mese".