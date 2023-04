Como, l'auto parcheggiata in mezzo alla strada: "Un esempio di come si comportano i ticinesi"

La macchina è rimasta per alcuni minuti, almeno 5-10 parcheggiata in mezzo alla strada. Ci invia questa foto-segnalazione un nostro lettore che ieri pomeriggio 31 marzo si è trovato davanti questa scena a Como Ponte Chiasso, in via Bellinzona. Ci scrive: "L'auto era a targa ticinese. La signora che era alla guida è scesa dalla macchina, è entrata al bar tabacchi, ha comprato le sigarette, preso il caffè e giocato i numeri al lotto e poi con calma, come se nulla fosse, è andata via! Questo è un esempio di come si comportano i ticinesi alla guida quando sono in Italia!".