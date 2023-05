La zona della stazione di Como Borghi è al buio da una settimana: "Guasto frequente"

Da circa una settimana una dozzina di lampioni nella zona antistante la stazione di Como Borghi sono spenti. La segnalazione arriva da un lettore di QuiComo che afferma di avere segnalato il guasto "tramite i canali corretti, indicando addirittura i numeri dei lampioni non funzionanti, ma a distanza di una settimana nulla è cambiato". Il malfunzionamento dei lampioni in questa zona (via XX Settembre) non sembra essere certo una novità: "E' un guasto ripetitivo, capitato almeno 5 volte negli ultimi 12 mesi. Riusciremo a sistemarlo una volta per tutte?".