Como insonne: il rumore incessante che tiene svegli i residenti di un quartiere da diverse notti

Ci scrivono e ci segnalano questa situazione alcuni lettori che risiedono in zona piazza Croggi a Como. Il video che uno di loro allega è stato girato alle 10 di sera di ieri. Martelli pneumatici, trivelle e scavatrici tengono svegli interi caseggiati. I lavori per il lungo lago procedono, e questo fa piacere, ma impediscono di dormire a chi vive nei pressi. Non si può avere tutto ma speriamo per i residenti che possano essere svolti in altri orari.