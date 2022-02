Como: il parco giochi di Albate in un normale pomeriggio della settimana

Cartoni della pizza, cibo in terra, cestini pieni. Cosi si presentava il parco giochi di Albate venerdì pomeriggio intorno alle ore 16. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che scrive poche parole: "Sporcizia, inciviltà e nessuna manutenzione". Certo non un luogo proprio incantevole per portare i propri bimbi a giocare.

Magari la sporcizia e l'incuria riguardavano solo quel giorno, ma non è un bello spettacolo per i cittadini.