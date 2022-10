Como, i furbetti della corsia dei bus: "Dove sono i vigili? Il Comune sarebbe milionario"

Stare in coda non piace a nessuno e si sa che, soprattutto in certi orari (entrata e uscita dal lavoro) alcune strade sono molto trafficate. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore che ogni santo giorno tornando da Ponte Chiasso a Monte Olimpino (via Bellinzona) assiste alla stessa scena. C'è chi, come lui, si fa come minimo 20 minuti di coda e chi invece usa beatamente la corsia degli autobus e tira dritto. Ci scrive: "Vorrei reclamare una cosa che ritengo completamente ingiusta. Tutti i furboni che da Ponte chiasso salgono verso Monte Olimpino dalla corsia dei bus evitando tutta la colonna, mentre gli onesti si fanno circa 20 minuti di coda!! Dov’è la Locale in questi casi? Farebbero soldi a palate con questi disonesti…tutti i giorni!"