Como, esplode un tombino in via Volta (video)

Oggi 28 aprile 2021 spettacolo insolito per chi si è trovato a passare in via Diaz a Como. Un tombino, come si vede nel video che hanno inviato alla nostra redazione, è letteralmente esploso e, come una fontana a cielo aperto, sta allagando la via. Speriamo che venga sistemato almeno prima che arrivino i temporali previsti nei prossimi giorni.