La discarica abusiva di Como che appare e scompare

Va a periodi. Forse per non farsi beccare o quando la situazione di degrado inizia a essere troppo evidente per un po' smettono ma poi, col calmarsi delle acque ricominciano a buttare rifiuti, anche ingombranti e a creare una vera e propria discarica abusiva. Succede a Como, vicino a via del Dos, nella strada per andare alla stazione di Grandate. Proprio a lato strada, senza farsi molti problemi, qualcuno accosta la macchina e scarica di tutto: da frigoriferi a pezzi di sanitari.

Il lettore che c ha fatto la segnalazione ha anche indicato su una cartina esattamente il punto dove si trova questa discarica abusiva. Sperando che qualcuno intervenga in maniera definitiva.