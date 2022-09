Discarica abusiva a Albate: "Caro Sindaco, abbiamo un problema..."

I residenti del quartiere di Albate, via Acquanera (zona campo Gigi Meroni) segnalano una situazione di degrado che oramai subiscono da mesi.

"Si è creata una piccola discarica davanti al nostro condominio. Ho sollecitato molte volte Aprica sia io in prima persona che altri condomini. Ho parlato direttamente con il Sindaco Rapinese. Ma nessuno è intervenuto.

È uno schifo! Per noi che ci viviamo e paghiamo le tasse puntualmente (e non poco) e per i ragazzi e bambini che passano tutti i giorni per andare al campo di calcio o alla scuola poco più avanti.

Vi allego delle immagini di sabato... Oggi è anche peggio!"