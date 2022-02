Como, senza una carrozzina da rally non si passa

Una foto che vale più di mille parole quella che ci ha inviato il nostro lettore per testimoniare la condizione indecente di alcune strade, specie per chi deve passarci con la carrozzina. La foto è stata scattata tra via Venini e via Borgovico si si tratta del marciapiede sotto la stazione San Giovanni. Come questa, purtroppo sono tante le segnalazioni che riceviamo che dimostrano che la città non è molto sensibile al tema della disabilità.