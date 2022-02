Manutenzione del verde e taglio dei rami delle piante oggi, sabato 12 febbraio, in via Dante a Como. La strada, almeno fino a poco fa, era semi bloccata e data anche la giornata di sole e festiva si è creato qualche ingorgo al traffico. La segnalazione ci è giunta intorno alle ore 11. Attenzione al traffico.

La strada in alcuni punti era completamente bloccata

/ Via Dante Alighieri

Como, delirio in via Dante per taglio piante di sabato mattina