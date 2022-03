Mezzo pesante in manovra rompe il marciapiede. E se ne va

Secondo alcune persone che hanno assistito alla scena - e l'hanno fotografata - un mega camion che trasportava una gru sarebbe uscito in contromano da via Zezio per immettersi in via Briantea, a Como. Giunto allo snodo il conducente ha dovuto faticare non poco per compiere la manovra ed è stato inevitabile, per lui, salire con le ruote del pesante mezzo sul marciapiede che si è rotto. Chissà, forse neanche si è accorto del danno, fatto sta che il camion dopo essersi immesso in via Briantea ha proseguito in direzione Lecco.