Como, la città turistica che non parla inglese: incomprensioni alla Funicolare

Tanti turisti in coda per prendere la funicolare e poter arrivare in quel punto tanto amato per poter ammirare dall'alto la bellissima Como. L'occasione era ancora più ghiotta per turisti e non per poter andare a dare il benvenuto al nuovo anno da una prospettiva unica. Ci scrive Valentina per segnalarci un piccolo episodio che però dovrebbe far riflettere. A volte basta davvero poco per fare la differenza e far sentire anche chi non parla la nostra lingua a casa sua. Scrive Valentina:

"Decido di prendere la funicolare verso Brunate per dare il benvenuto al Nuovo Anno. Mi reco in biglietteria e inizio la fila per arrivare alla partenza, l'attesa dura circa un ora, ci sono parecchi turisti in questi giorni festivi. Una volta arrivata al tornello vado verso l'ultima porta, nella speranza di trovare un posto. Ovviamente l'unico disponibile è un gradino e mi accomodo. Ad un certo punto dal microfono si sente: "...dovete salire a bordo, non potete sostare sui gradini!", questo annuncio viene ripetuto più volte, il tono aumenta e anche le parole cambiano fino a quando parte un suono tipo clacson, molto forte in modo continuo. Dopo qualche minuto per fortuna la funicolare parte verso la sua corsa. Rifletto sul fatto che la città è piena di turisti e magari sarebbe opportuno far fare l'annuncio anche in lingua inglese, o in francese o in tedesco o quanto meno utilizzare un metodo già registrato per le comunicazioni di questo genere: dovremmo ringraziare che scelgono la nostra città anziché farli scappare, oltre alla pessima figura."