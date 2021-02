Como, setaccia l'immondizia alla ricerca di cibo e la lascia per terra

Da alcune settimane si notano in centro città cestini svuotati il cui contenuto è sparso per terra. Diverse segnalazioni con tanto di fotografie sono pervenute alla redazione di QuiComo. Qualcuno ipotizzava che il responsabile fosse qualche animale selvatico. Alcuni lettori, però, hanno affermato di avere visto un uomo, in evidente disagio sociale e psichico, rovistare nei cestini dei rifiuti e rovesciarne il contenuto a terra dopo averlo setacciato alla ricerca di cibo. L'uomo si aggira per il centro città. Le foto inviate dai lettori ritraggono i cestini svuotati in via Diaz, via Cinque Giornate e via Mentana. L'artefice è sempre la stessa persona.