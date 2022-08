Como centro, il carro attrezzi non ci passa neanche: parcheggi sempre più selvaggi

Ci manda questa foto segnalazione un nostro lettore e risale al giorno 9 agosto: "L'amico svizzero parcheggia così in Vicolo Zuccoli". Siamo in pieno centro storico, in una via stretta (un vicolo, appunto!) e effettivamente mollare la macchina in quella posizione non è proprio consentito.

Prima dell'elezione a nuovo sindaco Rapinese aveva parlato di un carro attrezzi dedicato a rimuovere le vetture dei ticinesi che sostavano in città indifferenti alle norme del codice della strada e infatti fece notizia quando quel carro attrezzi si è materializzato nella serata di sabato 9 luglio in via Grassi, in Ztl, per rimuovere una macchina con targhe ticinesi parcheggiata come se nulla fosse lungo la piccola via vicino a piazza Volta. Raggiunto al telefono il sindaco Rapinese si era limitato a commentare: "Ogni promessa è debito". In questo caso però sarebbe difficile anche per il carro attrezzi rimuovere la macchina dal vicolo e i parcheggi, con l'avanzare della stagione turistica, sono sempre più selvaggi.