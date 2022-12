Como, i negozi del centro con le porte aperte e il riscaldamento acceso

Arrivano tante segnalazioni di comaschi e turisti che fanno notare come le porte di tantissimi negozi in centro a Como siano aperte, con il riscaldamento acceso. Lasciare la porta aperta sembrerebbe essere maggiormente invitante per far sì che la gente entri ad acquistare qualcosa. Sicuramente non è molto ecologico (e tanto meno economico) dato i tempi che corrono...

"Uno schiaffo alla miseria", ci scrive la lettrice che ci manda varie foto di differenti negozi del centro città, tutti con le porte aperte. "Non c'era mica l'emergenza energetica?".