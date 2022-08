Como centro storico: "Ci siamo svegliati con questa antenna gigante davanti alle finestre"

Siamo in pieno centro storico, per privacy ometteremo la via esatta, ma molti di voi l'avranno riconosciuta anche perchè la nuova maxi antenna non passa certo inosservata. Ci fa notare che la grandezza è duplicata un nostro lettore, Marcello, sottolineando che per il comune non sussistono proteste ed è stata ottenuta la regolare autorizzazione paesaggistica. Scrive (allegando la foto) il nostro lettore:

"Buongiorno,

in questo periodo mentre tutti sono in vacanza hanno installato una maxi antenna TIM in pieno centro storico a Como. La struttura anzi é stata posta sopra un palazzo d' epoca del 1900 distruggendo il tetto per rinforzare la base come si vede dalla mia foto.

Il comune dice tutto bene che non ci sono proteste ottenuta l'autorizzazione paesaggistica.

A parte l enorme impatto ambientale (questa é il doppio di quella che esisteva prima) ma sembra anche che nessun condomino sia stato avvertito (io sono un condomino) e ci siamo svegliati con questo gigante antenna davanti alle nostre finestre. Stupro al paesaggio di Como.

Cordialmente, Marcello."