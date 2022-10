La donna sdraiata in mezzo alla strada al buio in centro a Como

Succede a quanto pare abbastanza spesso, fuori dalla mensa in via Don Luigi Guanella a Como. La persona che ci ha inviato questo video-testimonianza ha raccontato che scene come queste sono frequenti in quella zona. Era la serata di giovedì 13 ottobre quando, passando da quella strada, la nostra lettrice ha visto una donna a terra, sull'asfalto proprio in mezzo alla carreggiata. La signora ha provato prima a suonare il clacson. Poi è entrata a chiedere aiuto ai volontari di Casa Nazareth, avendo lei una bimba piccola in macchina. "Mi hanno detto che non potevano farci niente, e se ne sono lavati le mani. Alla fine, dopo un po', è arrivata una suora e l’ha tirata su dalla strada."

Una cosa normale, insomma, da quelle parti. Anche se era buio e magari qualche automobilista avrebbe potuto non vedere la donna, probabilmente alterata da alcol e sostanze, sull'asfalto. Questo accade in centro città, un giorno qualunque. Tra l'indifferenza quasi generale, come per rassegnazione.