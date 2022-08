Como, cartoline dal cimitero di Camerlata: "Lo strazio nel sapere che mia madre è lì"

È stata fatta anche una petizione per salvare dal degrado il cimitero di Camerlata e sono anni, ancora prima del covid, prima dell'arrivo del container che tanto ha fatto discutere che ci arrivano segnalazioni in merito. Il nostro lettore, che ha chiesto l'anonimato, ci manda le foto scattate pochi giorni fa quando è andato a cercare di capire dove fosse la salma di sua madre in attesa di essere cremata. Ci scrive: "..nello specifico le salme dei nostri cari in attesa della cremazione vengono "parcheggiate " in un container posto in una zona priva di decoro. Penso che i nostri cari non meritino pur provvisoruamente un simile trattamento. Magarl il vostro interessamento può porre all' attenzione questa triste situazione!".

Ci proviamo ancora quindi a sollevare questo problema, confidando che la nuova giunta e il sindaco Rapinese possano mettere la parola fine a questo squallore. A poco valgono le parole, basta mostrare delle semplici foto che mettono addosso una sincera tristezza. Cominciamo dall'ingresso: a destra vedete gli annaffiatoi a disposizione di chi entra a far visita alle tombe dei propri cari. Le condizioni della palazzina attinente l'ingresso sono evidenti dall'immagine.

Il container con le salme in attesa di essere cremate visto da un'altra angolazione. L'ingresso con gli annaffiatoi