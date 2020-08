Nuova provocazione nella notte, altri cartelli invadono Como: "Bagni pubblici aperti"

Era già accaduto nella notte tra il 18 e il 19 agosto: alcuni cartelli, dal piglio sarcastico (1 caffe= 1 pipì, il mio ciclo non ha orari) erano stati affissi in giro per la città di Como. Lo stesso è avvenuto oggi, 25 agosto: Como si è svegliata con altri cartelli, questa volta più espliciti: Bagni pubblici aperti, la sola scritta. Sarà arrivato il messaggio a chi di dovere?

