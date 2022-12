Via Dante chiusa per 20 minuti oggi 3 dicembre, sembrerebbe a causa di un incidente all'incrocio con via Tommaso Grossi. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 e adesso la strada è stata riaperta ma si segnalano ancora disagi al traffico. Presenti due volanti della Locale e la polizia di stato. La circolazione sta riprendendo regolarmente.

Si attendono informazioni ufficiali.