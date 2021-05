Como, troppe buche in via Rezzonico una particolarmente profonda e pericolosa vicino al civico 37

A Como, in via Rezzonico, un nostro lettore ci segnala la presenza di alcune buche di cui una in particolare, all'altezza del civico 37. Questa buca a vedersi ( ma anche la fotografia non rende, così ci scrive chi ha fatto la segnalazione) non sembrerebbe profonda o "pericolosa" in realtà, ci spiega il lettore che ci è passato sopra con la macchina, non solo è profonda ma gli ha anche rovinato il cerchio della macchina.