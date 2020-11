Como-Borghi, discarica a cielo aperto, bottiglie siringhe e rifiuti: la segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione circa lo stato di degrado di una zona di Como Borghi da parte di un nostro lettore che, oltre ad inviarci la foto, ci scrive:

«Buonasera, l'immagine parla da sola. Con vero dispiacere non so come definire lo spettacolo che si trova all'interno della sede ferroviaria e sul cartello che si vede di spalle c'è scritto Como Borghi. Non credo che la città di Como meriti al suo arrivo di essere presentata in queste vesti o stracci? Certamente anche le ferrovie Nord danno una pessima immagine di sé... Questo scempio è sotto il cartello Como Borghi a circa dieci metri dal passaggio a livello appena rimesso a nuovo.

Solo poche settimane fa un drappello di addetti ferroviari, con tanto di pettorina hanno tagliato un paio di fili d'erba, che faticosamente spuntavano nella zona circostante, però forse perché indecoroso, badavano a girare ben intorno a questo scenario per non disperdere e disturbare tale patrimonio di storia moderna..

Possibile che nessuno abbia informato il responsabile della mancanza di decoro? Coloro che hanno in custodia la stazione e la sede ferroviaria nella casa arancione sono a circa 15/20 metri dallo scenario e a volte escono in gruppo ad ispezionare i binari.

Grazie per avermi letto e per la vostra cortese attenzione in attesa che tale panorama svanisca al più presto in quanto spero che siamo tutti d'accordo che è a dir poco indecoroso, mi permetto di suggerire la posa di telecamere che potrebbe riprendere i vandali, consegnandoli a chi di dovere oltre che disincentivare il passaggio di coloro che giorno e notte sono incuranti dei divieti e del passare dei treni a brevissima distanza e si mettono, quindi, anche in grave pericolo.

Cordialmente«

La lettera è firmata ed è stata inviata dal nostro lettore anche a Ferrovie Nord.