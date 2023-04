Como, un parcheggio senza pietà: "Ora si esagera: a sfregio pure dei disabili"

L'auto a targa ticinese, come ci segnala il nostro lettore, era parcheggiata sul posto disabili senza l'apposito permesso. Un atteggiamento davvero da incivili che ovviamente prescinde dalla targa, che avrebbe potuto essere anche italiana e destare lo stesso sdegno.

La diatriba polemica tra targhe italiane in ticino e ticinesi a Como è nata da molto tempo. Cominciò in campagna elettorale il sindaco Alessandro Rapinese, promettendo il carro attrezzi anti-ticinesi per poi continuare via social con le frecciate di Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi. Quadri ha "istituito" la rubrica settimanale delle auto "italiote" parcheggiate male. Il parcheggio "azzurro" della settimana, questo il premio istituito da Quadri per sfottere e segnalare i parcheggi non regolari di macchine targate Italia.

In questo caso presumiamo saranno tutti d'accordo nel ritenere inaccettabile e incivile occupare un posto per disabili.