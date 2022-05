"Non c'è pace per i pini di Via Lorenz": la segnalazione

La segnalazione ci arriva da una nostra lettrice residente a Albate in via Lorenz. È davvero necessario abbattere i pini o basterebbe una maggiore manutenzione durante tutto il corso dell'anno?

"L'ennesimo pino sanissimo ucciso oggi per mancanza di manutenzione della chioma, che d'inverno deve sopportare quintali di neve.

Se il Comune pulisse i rami inferiori come ad esempio al rondò Iper di Grandate gli alberi peserebbero meno e non si storterebbero. E a quest'ora sarebbero vivi come quelli di Grandate, che sono diventati altissimi. Ma soprattutto, quelli di Grandate sono vivi, non sono stati uccisi.

In foto, il quarto pino ucciso in Via Lorenz ad Albate. Ho visto crescere questi pini da quando erano giovani e mi piange il cuore.

Gli alberi vanno lasciati vivere, non vanno uccisi causa incuria!!!

Una vera vergogna. Una residente di Via Lorenz."