A Como, come ci informa un nostro lettore inviandoci alcune foto, non ci sono solo i classici parcheggi a U o a lisca di pesce. All'occorrenza c'è anche chi riesce a parcheggiare la macchina a S, come in questo caso in piazza Matteotti. Il problema dei parcheggi resta comunque uno dei problemi più ostici da risolvere in città.