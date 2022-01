Come illudere un bambino: niente biglietto per Gardaland dopo il vaccino

Regione Lombardia aveva "promesso" a ogni bambino che si fosse vaccinato un ingresso gratuito a Gardaland. Subito dopo la vaccinazione inoltre ogni bimbo riceve il 'Certificato di valore' dove, a fianco del nome si legge 'ha dimostrato il merito di aver intrapreso una missione straordinaria contro il Coronavirus'. Nel comunicato inviato da Letizia Moratti veniva specificato che il dono del biglietto per Gardaland sarebbe stato fatto a chi si fosse vaccinato prima di Natale, segnalando alcune strutture che aderivano all'iniziativa e forse è per questo che il figlio del nostro lettore non ha ricevuto nulla. Resta comunque una grande delusione, difficile da spiegare a un bambino che c'era una scadenza, senza contare che la data che viene assegnata in fase di prenotazione non dipende dai piccoli. Quindi cogliamo l'occasione di questa segnalazione per ricordare che la convenzione con Gardaland dopo il vaccino dei bambini era valida prima di Natale. Per evitare altre delusioni come questa.

La segnalazione:

"Spett.le redazione, oggi pomeriggio mio figlio di 11 anni aveva l'appuntamento per il vaccino anti-covid al vecchio S. Anna. Il bambino aveva un obiettivo ben preciso: il biglietto gratuito per Gardaland, come premio per la vaccinazione, come tanto pubblicizzato dalla Regione. Bene, grande delusione invece nel sentirsi dire in modo sbrigativo che i biglietti erano finiti. Questo è un modo molto scorretto di agire, illudere i bambini e poi farli rimanere delusi. Sarebbe il caso che un biglietto gratuito venisse spedito dalla sig.ra Moratti, a casa di tutti quei bambini che stanno avendo la stessa delusione del mio! Saluti"