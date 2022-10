Frustrazione: lunga coda per il bonus trasporti, ma l'impiegata va in pausa

In tantissimi si sono rivolti allo sportello degli abbonamenti per il bus in piazza Matteotti a Como per poter usufruire del bonus trasporti da 60 euro. nella mattina del 29 ottobre 2022 intorno alle ore 10 c'era una lunga coda di utenti. "Quasi un'ora di attesa per il proprio turno - ha raccontato una donna che si è messa in fila alle 9.55 - e quando finalmente stava per toccare a me l'impiegata cosa fa? Chiude lo sportello e va in pausa 15 minuti mentre la coda era ancora più lunga di quando sono arrivata. Nessuno l'ha sostituita".

A onor del vero le pause del personale sono programmate e segnalate con un cartello affisso fuori dallo sportello, peccato solo che sia leggibile solo una volta che si arriva a pochi passi da esso. Alle tante persone in coda non è restato che attendere che l'impiegata terminasse la propria pausa e riprendesse posto allo sportello.