Passeggia con i figli sulla salita per Brunate ma un cinghiale gli sbarra la strada

Un incontro ravvicinato con un cinghiale, sbucato all'improvviso lungo il sentiero, potrebbe trasformarsi in una spiacevole sorpresa. Non è il caso accaduto a Stefano Ressel, il lettore di QuiComo che ha inviato alla nostra redazione questa foto: un conghiale gli sbarra la strada mentre sale lungo la Salita San Donato da Como a Brunate insieme ai figli. L'animale selvatico si è rivelato niente affatto aggressivo, forse in virtù della giovane età. E' comunque d'obbligo prestare grande attenzione quando si cammina nei boschi lariani. Incontrare un cinghiale adulto riserva sempre dei rischi.

Tra l'altro in questo periodo si stanno moltiplicando gli avvistamenti vicino ai centri abitati, complice il periodo di lockdown che svuota della presenza umana molte zone portando, così, i cinghiali ad avvicinarsi a luoghi dai quali magari prima si tenevano a debita distanza.