Davvero pochi conoscono e frequentano la passeggiata del Belvedere di Como e dato il degrado come potrebbe essere diversamente? La pavimentazione è dissestata, la ringhiera divelta, rami, alberi e fogliame accatastati alla rinfusa tra rifiuti abbandonati ed escrementi umani, panchine trasformate in basi per falò improvvisati. Insomma, da anni sia i giardinieri che le associazioni di volontariato non ci provano più.