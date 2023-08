Nella Como turistica i cestini traboccano di rifiuti: come segnalare al Comune quando sono pieni

L'ennesima segnalazione di cestini pieni di rifiuti nella Como turistica. Così pieni da traboccare. Così pieni che l'immondizia cade a terra e vi si accumula intorno. Questa volta la fotosegnalazione dei lettori arriva da viale Geno. La foto è stata scattata il pomeriggio di mercoledì 2 agosto. L'occasione può essere buona per raccogliere il recente invito del sindaco Alessandro Rapinese a presentare le segnalazioni direttamente nel portale dedicato del Comune di Como (segnala.comune.como.it). Accedendo con il poprio Spid si può andare nella sezione "fai una segnalazione". Qui si trova la sottosezione intitolata proprio "cestino pieno". Basta precisare se si tratta di cestino su strada o in parco pubblico, indicare la via o piazza e il numero civico e allegare eventuali foto. E il gioco è fatto. "Il Comune - assicura il sindaco Rapinese - interverrà nel giro di poche ore".