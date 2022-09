Buona pulizia e cestini vuoti in centro, ma la vera sfida sono le periferie

Mentre gli operatori ecologici di Aprica vengono schierati numerosi nelle zone centrali e turistiche di Como, nelle periferie i cittadini devono fare i conti con la carenza di pulizia. Viene da chiedersi se, in fondo, la coperta non sia troppo corta: se si intensificano i passaggi di mezzi e netturbini nel salotto buono della città, forse è inevitabile che restino sguarnite le zone meno frequentate? La foto-segnalazione che pubblichiamo riguarda viale Risorgimento: sabato pomeriggio vicino alla fermata del bus il cestino dei rifiuti straripava e in terra c'erano sacchi abbandonati.