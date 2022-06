"La fontana di Cernobbio come quella di Trevi: il bimbo fa il bagno aiutato dalla mamma teutonica"

Il lago di Como è da sempre conosciuto e riconosciuto per il turismo di lusso, per le barche, le ville e gli hotel a cinque stelle. Qualcuno taccia anche i Comaschi di essere un po' snob e chiusi di vedute ma non si può negare che ultimamente l'educazione, da parte di qualche turista che viene a visitare Como e il suo lago, latiti. Abbiamo assistito a gente che parcheggiava i camper in centro, aprendo tavolini e sedie in davanti a Villa Olmo come in un campeggio vista lago. Abbiamo visto signore lavare i panni sul lungolago come nulla fosse. Abbiamo ricevuto testimonianza di alcune turiste che si arrampicavano sul tetto dell'ex Politeama e di altre che scavalcavano cancelli entrando in proprietà private e mandando, rigorosamente in lingua inglese, al diavolo chi faceva loro presente che in quel luogo non potevano stare.

Arriva in redazione anche la foto di un bambino che sta facendo un bagno rinfrescante nella fontana di Cernobbio.

Ci scrive la lettrice che ha fatto la segnalazione: "E dopo le californiane che scavalcano i cancelli del lido ecco la mammina teutonica che fa fare una nuotatina al bimbetto nella fontana in piazza a Cernobbio che, come confermato dal Sindaco, non è balneabile!! Sempre turismo di qualità sul lago!"