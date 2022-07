"Passeggiando in centro a Como ho preso le zecche": la segnalazione

In molti ci segnalate spesso problemi con i cestini dei rifiuti, specie nelle giornate con grande afflusso di turisti ma è la prima volta che qualcuno ci scrive per dirci di aver preso le zecche passeggiando per il centro.

Magari la zecca è stata portata da un cane, o da qualche altro animale e noi della redazione non possiamo essere certi della provenienza di questa zecca ma rendiamo comunque nota la segnalazione della nostra lettrice sperando che si tratti di un caso isolato.

"Buongiorno QuiComo, l'altro giorno ( il 6 luglio 2022 ndr) ho camminato in centro storico e son tornata a casa con un regalo sgraditissimo. Una zecca. Quando uno va nei boschi, al rientro si controlla perché sa che il rischio, soprattutto quest'anno, è alto, ma in centro città non ci si pensa proprio. Così me la sono tenuta 10 ore addosso e quando l'ho scoperta si era già ben posizionata e aveva iniziato il suo lavoro. Ora sono in terapia antibiotica e incrocio "i diti fantozziani". Vi faccio questa segnalazione perché se aveste notizia di altri casi, sarebbe utile informare la gente e invitarla a controllarsi anche dopo essere stata dal fruttivendolo sotto casa. Grazie dell'attenzione e buon lavoro".