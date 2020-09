Cavallasca, uomo fuori controllo si aggira per le strade: la segnalazione

Ci viene segnalata a Cavallasca, la presenza di un uomo, probabilmente pakistano o comunque straniero, che si aggira per le vie della città, in particolare nella zona della palestra Comunale e in via 1° Maggio. Secondo quanto riportatoci l'uomo se non avvicinato sarebbe "tranquillo", ma andrebbe in escandescenza tutte le volte che qualcuno prova a interloquire con lui. Sembrerebbe che la polizia, nella serata di ieri, 21 settembre, abbia provato ad avvicinarlo ma che lo stesso sia andato in escandescenza e fuggito.

I cittadini hanno discusso di questo problema su un gruppo di Facebook e sono preoccupati che possa avvenire qualche disgrazia. L'uomo dormirebbe in alcuni campi o nel parco giochi. È stato avvistato anche stamattina, 22 settembre: l'uomo non versava in buone condizioni, forse anche a causa della pioggia. Si spera nel pronto intervento delle autorità competenti per mettere fine a questa situazione di disagio.