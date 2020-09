Cavallasca, raccolta del vetro prima dell'alba: "Troppo rumore"

A Cavallasca, in via San Fermo, via alla Torre e dintorni, la raccolta del vetro avviene ogni 15 giorni. Alcune volte, ci segnalano alcuni cittadini residenti in zona, ritirano tutto insieme: organico e vetro. Altre volte, invece, prima il vetro e poi organico.

Il problema vero è che questo avverrebbe dalle 05,30 circa del mattino. Il rumore molto forte dei vetri che si infrangono, poichè gettati negli appositi contenitori dei furgoni adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, creerebbe non pochi problemi alle persone che a quell'ora dormono, quindi la stra-grande maggioranza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si potrebbe effettuare questo tipo di raccolta qualche ora dopo?