Il mistero dei camioncini dei rifiuti nel bosco

Un parcheggio nel bosco a Castiglione d'Intelvi, non proprio comodo da raggiungere sia per i mezzi che serviranno poi a pulire la città, sia per le auto dei lavoratori. Una location bizzarra che ci segnala un nostro lettore insospettito dal via vai di questi mezzi per i rifiuti all'ingresso di un boschetto sulla Statale. In pratica gli addetti arrivano li con le loro auto, parcheggiano e prendono il mezzo per andare a raccoglierei rifiuti. Non esisterebbe però un centro servizi con bagni e spogliatoi. "Sicuramente sarà uno spazio regolarmente affittato dalla ditta- ci scrive il segnalatore - io sono rimasto incuriosito da tutti questi camioncini che entravano e uscivano dal bosco e quando sono andato a guardare sono rimasto sorpreso".