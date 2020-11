La furia dei vandali, disastro in un condominio di Casnate con Bernate nella notte di Halloween

Sacchetti della spazzatura aperti, mura imbrattate con le bombolette spray, sportelli dei contatori aperti e rotti. Sono solo alcuni degli atti vandalici compiuti nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, in un condominio di Casnate con Bernate. Molte le segnalazioni pervenute e gli stessi cittadini di Casnate hanno cominiciato una discussione pubblica nel gruppo Facebook Sei di Casnate con Bernate se....

Una vera e propria "sorpresa di Halloween" che ha lasciato sbigottiti tutti i condomini ma anche i cittadini di Casnate. La palazzina presa di mira dai vandali si troverebbe in via Correnti, dove molti appartamenti sono appena stati comperati e quindi non sono ancora abitati.

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.