Cantù, bambini in pericolo: siringhe nel prato del parchetto. La segnalazione

Il Sole 24 Ore in una ricerca pubblicata alcune settimane fa sulle città più attrattive vicino alle metropoli ha promosso a pieni voti il Comasco. Più precisamente il comune di Cantù, collocandolo al secondo posto della classifica. Arriva una segnalazione da Luca in merito a questo e ci scrive:

"Buongiorno, vorrei segnalare una situazione grave e presente da tempo con conseguente messa in pericolo dei nostri bambini, proprio a Cantù, in centro, in quella che poco fa definivate la città più attrattiva d'Italia. Siamo al parco giochi in centro a Cantù noto come il parco Pinocchio, per la statua e si trova nella centralissima via Rebecchino. Grazie di voler prendere in considerazione questo serio problema, buona serata. Luca".