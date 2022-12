La signora che spia dal balcone per chiamare i vigili e far dare le multe

A Natale siamo tutti più buoni, o forse no. Siamo a Cantù dove Emanuel Triol, 28 anni, gestisce un negozio di cellulari in via Matteotti. La caratteristica dell'attività di Emanuel è che sin dall'apertura del negozio si è impegnato ad aiutare gli altri con un gesto molto generoso: molte persone gli portano o fanno consegnare computer / tablet / smartphone vecchi da buttare o che non sono utilizzati e lui gratuitamente li rigenera e regala il materiale funzionante a persone bisognose.

Avevamo raccontato la sua storia quando ancora la sua attività non era aperta e Emanuel ha mantenuto le sue promesse e sta effettivamente aiutando molte persone. Questa premessa era importante per capire anche l'avvicendarsi dei fatti e il post che qualche giorno fa Emanuel ha messo sul gruppo Sei di Cantù se... che riportiamo integralmente:

"Volevo ringraziare la signora che per la seconda volta mi spia dal balcone in via Matteotti e chiama la polizia per farmi dare la multa per aver scaricato dei computer da regalare alle persone bisognose. La colpa è al 100% mia perché non ho ancora avuto tempo per chiedere l’autorizzazione per scaricare la merce avendo il negozio, ma lei si dovrebbe sentire davvero vuota e triste. Primo perché passa il tempo dalla finestra quando siamo a dicembre e la gente è felice, secondo perché non ha la minima bontà di lasciar passare visto che non ero sui posti gialli e non davo fastidio a nessuno.Detto ciò spero che questo Natale la faccia diventare un po’ più ragionevole e soprattutto una persona più buona."

Scatenati i commenti che sono tutti di solidarietà verso Emanuel. "Ma la signora farsi gli affari propri no? Vada a fare i mestieri piuttosto che spiare dal balcone" e anche con toni più accesi. Non c'è dubbio che Emanuel debba trovare il tempo per regolamentare il carico-scarico davanti al suo negozio però è anche vero che un po' di tolleranza e umanità non guasterebbero.