"Il palo spezzato sta in piedi grazie ai fili e rischia di cadermi in casa": la segnalazione

Sergio Carrettin che vive a Cantù in via Virgilio ci scrive perché dopo un mese dal violento nubifragio che si è abbattuto nella sua zona ( Fecchio) nessuno ha ancora provveduto a sistemare il palo che sta per cadere nel suo giardino (o sulla sua testa).

Ci spiega che si tratta del palo della Telecom che "sta in piedi solo grazie ai fili" ma potrebbe, a suo dire e come si vede in foto, cadere da un momento all'altro.

"Il palo, racconta, è spezzato alla base e sta in piedi grazie ai fili. Ho già fatto due segnalazioni ma non si vede nessuno.

Aspetteranno che cada addosso a qualcuno come di solito succede?". Continua Sergio: "Il palo di legno è degli anni 70 più o meno ed è all’Interno della mia proprietà, i vigili del fuoco sono usciti a vedere e hanno detto che è competenza Telecom, fatto sta che è da un mese che sono in queste condizioni, aspettando che mi cada in testa mentre taglio l'erba o sul tetto della mia casa".