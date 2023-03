Una piccola storia di gentilezza e umanità: Giada cerca chi ha aiutato suo padre

Un gesto gentile oggigiorno non è per niente cosa scontata. Nella giornata di ieri 3 marzo 2023 in via Carcano a Cantù un uomo era in difficoltà con il pagamento del parcometro. Succede a tutti di non avere con sè le monete e qualcuno può anche non essere pratico con i pagamenti usando certi tipi di terminali. Ma succede anche, questo molto più raramente, che un estraneo vedendoti in difficoltà ti aiuti, prestandoti i soldi. Racconta Giada sul gruppo Facebook Sei di Cantù se...

"Volevo ringraziare pubblicamente il signore che oggi pomeriggio ha donato 2 euro a mio padre, che era visibilmente in panico, per pagare il parcheggio vicino al negozio Mazzola (non aveva monete con sè e non è per nulla pratico dei pagamenti con i terminali) dicendogli "stia tranquillo, quando mi vedrà me li ridarà".

Mio padre dopo qualche minuto è tornato a cercarLa per ridarLe i soldi ma non c'era più. Le persone gentili esistono ancora.

Sarei lieta di ridarLe i soldi e soprattutto di ringraziarLa personalmente".

Magari questo gentile signore leggerà le parole di Giada che potrà "sdebitarsi". In ogni caso sono piccole storie che fanno bene al cuore.