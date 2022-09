Illuminazione impazzita, lampioni accesi giorno e notte (alla faccia del risparmio energetico)

Tutto è cominciato a venire a galla qualche giorno fa quando alcuni cittadini ha fotografato e reso pubblico sul Gruppo social Sei di Cantù se...che alcuni lampioni, in strade differenti, erano accesi giorno e notte. E non da qualche settimana, ma da mesi. Quelli in via Dalmazia, per fare un esmepio, da gennaio 2022. Dopo che il post è apparso sui social le segnalazioni si sono moltiplicate. Via Caserta, via Virgilio prima e via IV Novembre. Alla faccia dello spreco energetico e del risparmio e dei sacrifici che vengono chiesti ai cittadini in via Giusti un lampione sarebbe acceso dal 2021!

Filippo Di Gregorio, consigliere comunale Pd, dall’opposizione ha quindi stilato un elenco completo di tutti i lampioni della città lasciati accesi e sono davvero tanti. Dopo che la questione è diventata social e si è sollevato lo sdegno popolare si attende che Coopservice ( con cui il Comune ha un accordo di 15 anni) provveda a sistemare l'illuminazione (per segnalazioni potete scrivere a callcantu@gestaspa.it).

"Poi danno lezione ai cittadini per non sprecare l'energia elettrica.." scrive una commentatrice indignata. E come darle torto.