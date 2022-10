La segnalazione arriva da più fonti, tutte in zona Camerlata. Oggi domenica 23 ottobre per oltre 4 ore è suonato ininterrottamente quello che sembra essere un allarme o un antifurto. Nessuno sa nulla e non si capisce se provenga da una casa, una ditta o da dove. Rimane il fatto che, ancora intorno alle 16 e già dalle 13 di oggi, chi abita in zona ha avuto questo suono nelle orecchie senza sosta. Una vera domenica bestiale. Ci informa un cittadino intorno alle 20 di oggi 23 ottobre che ha persobalmente segnalato la cosa alle forze dell'ordine e alla polizia municipale. "Contrariamente a quanto riportato però la sirena ha iniziato a suonare alle 9 del mattina in concomitanza di un blackout".