Cabina telefonica con tostapane: il degrado davanti al Tribunale

Passando davanti ai giardinetti di Largo Spallino a Como, per recarsi a lavorare in Tribunale, un'avvocatessa si imbatte quasi tutti i giorni in scene di degrado dovute alle cattive frequentazioni dell'area. Capita, infatti, di vedere persone ubriache, a volte intente a urinare o a defecare, a volte intente a litigare tra loro. Quel che resta del loro passaggio spesso è sporcizia. ultimamente, da circa un mese, il simbolo di questo degrado sono diventate le cabine telefoniche. Nella foto-segnalazione dell'avvocatessa si vede una cabina telefonica trasformata in deposito di rifiuti. Al suo interno, a terra vicino a un sachetto, c'è persino un tostapane abbandonato.