Blevio ancora senz'acqua: la rabbia dei residenti

Di nuovo, come l'anno scorso stesso periodo, Blevio è senz'acqua. Non sono mancati gli interventi nel corso dell'anno per le cosiddette "migliorie" ma a quanto pare in piena zona rossa (di nuovo), l'azienda Como Acqua che ha preso in gestione l'acquedotto a Novembre 2020 ci lascia a piedi, e visto che a tutt'oggi non si vede nessuno lavorare per ripristinare il disagio, pare che delle nostre famiglie non importi poi un granchè, se non ci si può lavare, cucinare, andare in bagno ecc. Viva il progresso, viva il 2021, l'era del covid.