Black out in zona Breccia: interruzione programmata dell'elettricità

Case senza corrente, cancelli automatici che non si aprono e non si chiudono più, semafori completamente spenti. Sono alcuni dei disagi vissuti nel corso della mattinata del 18 aprile 2023 dal quartiere di Breccia a Como, nella zona tra via Varesina, via Giussani e via Perego. Insomma, un black-out totale che ha colto di sorpresa diversi residenti che si sono domandati quale fosse la causa. in realtà si è trattato di un'interruzione programmata dell'elettricità per consentire a Enel di svolgere alcuni lavori alla rete. Dunque, nessun guasto imprevisto, ma solo una temporanea interruzione del servizio elettrico che è stato ripristinato intorno alle ore 12.30. La polizia locale ha presidiato l'incrocio e regolato la viabilità fino a quando la situazione non è tornata alla normalità.